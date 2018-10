Benevento, Viola suona carica: «Daremo battaglia in ogni gara»

di Gianrocco Rossetti

In una gara dominata nel primo tempo e sofferta nella ripresa, è arrivata comunque una vittoria che ha fortificato lo spirito dei giallorossi chiamati, a poche ore di distanza dal successo contro la Cremonese, a vedersela contro un'altra bella realtà di questo torneo, lo Spezia. «Raggiungere la vittoria è stato davvero importante per il gruppo ha dichiarato Viola ai microfoni di Dazn . Adesso dobbiamo giocare ogni gara per vincere, consapevoli che ogni sfida sarà una battaglia. La serie B è un campionato difficile, ma abbiamo dato prova di poter dare il massimo anche soffrendo. Deve essere chiaro che il Vigorito' dovrà rivelarsi il nostro fortino inespugnabile».



Eppure, in casa Benevento il giorno dopo la vittoria conseguita contro la Cremonese, la seconda consecutiva ottenuta fra le mura amiche, ha assunto il sapore della beffa. Infatti, il giudice sportivo nell'anticipare le sue decisioni in vista dell'imminente turno infrasettimanale ha sanzionato il club sannita di ben diecimila euro poiché dal referto arbitrale a carico del club sannita è emerso che «a titolo di responsabilità oggettiva, per avere propri raccattapalle sistematicamente rallentato, nel corso del secondo tempo, la regolare ripresa del gioco. La situazione non migliorava nonostante le ripetute sollecitazioni del quarto ufficiale ai dirigenti della squadra; inoltre, al 48° del secondo tempo, l'arbitro era costretto a sospendere la gara per circa mezzo minuto in quanto non erano più a disposizione i palloni di riserva, tale atteggiamento creava un clima di tensione tra i calciatori e i dirigenti». Per i raccattapalle sanniti si è trattato di una recidiva poiché già dopo la gara con il Livorno il Benevento si era visto sanzionare di duemila euro, grossomodo per le medesime motivazioni. Stavolta, però, la sanzione è stata di ben cinque volte superiore alla prima ammenda.



