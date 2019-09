Benevento, primo hurrà di Inzaghi: ​«Ma adesso serve equilibrio»

di Gianrocco Rossetti

Il perentorio poker di reti rifilato al Cittadella, nella prima uscita di campionato tra le mura amiche, ha spento con un secchio d'acqua il piccolo focolaio di polemiche che pareva si stesse accendendo negli ambienti della tifoseria e della critica di stampo sannita. Inzaghi, a fine match, ha mostrato tutta la sua soddisfazione, dapprima in campo, congratulandosi con tutti i suoi calciatori e poi in sala stampa, dove ha esternato tutta il proprio gradimento per la gara disputata dalla squadra. «Siamo molto felici, sappiamo cosa significava per tutto l'ambiente il Cittadella, in particolare dopo la semifinale dei playoff dello scorso campionato. Stavolta abbiamo disputato un'ottima partita da parte di tutti e siamo solo dispiaciuti per il gol incassato, perché altrimenti avremmo chiuso due gare consecutive con la porta inviolata. Sarebbe stata una bella soddisfazione che si sarebbe aggiunta al risultato, ciò vuol dire che dobbiamo continuare a lavorare».



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO