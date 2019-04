Benevento, vittoria show a Perugia: 4-2 in rimonta, doppietta di Viola

Il Benevento batte il Perugia 4-2 in una partita valida per la 32esima giornata del campionato di calcio di Serie B disputata nello stadio Renato Curi, a Perugia. Cinque gol nel primo tempo: al 7' ospiti in vantaggio con Viola su rigore al 7'; pareggio dei padroni di casa al 9' con Han Kwang-Song e vantaggio al 12' con Sadiq. Pari ospite di Caldirola al 18' e nuovo vantaggio dei sanniti al 44' con Coda, su passaggio di Ricci. Nella ripresa il Benevento cala il poker ancora con un rigore trasformato da Viola

