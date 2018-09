Il Benevento vola con il turnover: Asencio premia il coraggio di Bucchi

di Luigi Trusio

Il Benevento si riscopre bello di notte e soprattutto implacabile in trasferta. Quattro gare sotto la luce dei riflettori e 10 punti in classifica, 6 dei quali raggranellati nelle due gare esterne, vinte entrambe con merito ed almeno un tempo (il primo) di assoluto spessore sul piano tecnico e agonistico. Quella di Bucchi è una squadra che non solo ha registrato la difesa (zero gol incassati nelle ultime due uscite, che coincidono con il lancio del tandem centrale Volta-Billong, dopo i cinque rimediati nelle prime due) ma che sa anche soffrire mostrando una certa solidità e qualche leggero affanno quando le antagoniste attuano il forcing finale.



Probabilmente, volendo trovare il pelo nell'uovo, ai giallorossi difetta un po' di cinismo, quella freddezza che gli consentirebbe di chiudere prima le gare azzerando i rischi ed evitando il ritorno degli avversari, come accaduto a Venezia e Cittadella. Ma forse sarebbe pretendere troppo da una squadra che sinora ha fatto fino in fondo il suo dovere nonostante abbia 15 giocatori nuovi rispetto allo scorso anno (ritorni da prestiti esclusi) e da un allenatore che martedì sera ha dimostrato di avere ragione su tutta la linea espugnando il campo della seconda in classifica con 7 calciatori diversi nell'undici di partenza rispetto al derby. Qualcuno guardando la formazione iniziale avrà dato del folle a Bucchi, che alla vigilia aveva fatto pretattica parlando di turnover leggero.



Il tecnico ha però deciso di prendersi un bel rischio (evidentemente calcolato, visto che negli allenamenti ha il polso della condizione e delle motivazioni di ciascun elemento) e alla fine il suo coraggio è stato premiato: oltre al risultato pieno, il suo successo più importante è quello di aver dimostrato che tutti sono potenziali titolari e non esistono seconde linee. Bucchi è stato in grado di trasformare una gara complicata nella direttrice da seguire per la gestione di un organico ampio, variegato e altamente competitivo in ogni singolo reparto. I numeri sono dalla sua parte, perché il Benevento per adesso è sul gradino più basso del podio solo perché ha giocato una gara in meno (senza contare che il Verona ha vinto una gara in trasferta a tavolino) rispetto alle due battistrada.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO