Bifulco dal Napoli e l'ex Inter Forte, la Juve Stabia chiude il mercato

di Gaetano D'Onofrio

Francesco Forte, attaccante, scuola Inter, proveniente dalla serie A del Belgio, dove ha messo a segno nove reti con la casacca del Waasland Beveren, e l’esterno del Napoli, Alfredo Bifulco. Questi gli innesti dell’ultimo giorno della Juve Stabia che chiude cosí il mercato estivo, mettendo a disposizione di Fabio Caserta due elementi che completano un organico partito ad handicap nel torneo, con le sconfitte contro Empoli e Pisa, che non ha mai nascosto il primo obiettivo stagionale, la permanenza in categoria: “Due arrivi importanti – queste le parole del diesse Ciro Polito -, siamo convinti di aver fatto bene e di avere una rosa che possa giocarsela contro chiunque. La partenza difficile può starci, siamo in un campionatoben più difficile dello scorso anno, ma sono convinto che alla fine diremo la nostra”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA