Bucchi dà la scossa al Benevento: cambio modulo, torna il tridente

di Gianrocco Rossetti

Entra sempre più nel vivo la preparazione del Benevento in vista del ritorno in campo previsto per sabato ad Ascoli (inizio alle 15) per affrontare i bianconeri di Vivarini. Proprio per questa ragione nemmeno oggi Bucchi concederà agli operatori dei media ed ai tifosi di assistere alla seduta di mezza settimana. C'era tanta curiosità per scoprire se nelle intenzioni del tecnico giallorosso ci potesse essere qualche sostanzioso cambiamento rispetto all'assetto che aveva trovato per il Benevento oppure contro i marchigiani ci saranno solo piccole e fisiologiche variazioni negli uomini schierati dall'inizio ma nessuna rivoluzione all'impianto di gioco.Nulla da fare, tutte le curiosità del momento saranno svelate direttamente dal campo di gioco, perché Bucchi al momento preferisce che la squadra resti concentrata e protetta da sguardi indiscreti ma soprattutto tenere le sue idee tattiche celate all'avversario.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO