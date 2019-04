Bucchi si gode il nuovo Benevento: «Ma concediamo ancora troppo»

di Luca Bucchi

PERUGIA - Potrebbe essere la vittoria «sblocca-mente». Bisognava oleare i meccanismi del nuovo modulo, mettere energie nervose e punti in magazzino in vista di questi due scontri diretti con Palermo e Verona. E il Benevento, inoltre, doveva dare risposte e continuità dopo un periodo leggermente negativo, in cui ha perso un po' di terreno dalla vetta. Anche il pensiero di Cristian Bucchi riprende il filo da queste considerazioni: «È una vittoria importante, che rilancia la squadra dopo un momento difficile. Tre punti d'oro fatti in casa di una squadra forte, dare continuità rispetto quanto fatto col Carpi fa bene per il morale. La partita a me è piaciuta molto, il Benevento mi è piaciuto anche se abbiamo concesso troppo, abbiamo vinto con merito rivendica l'allenatore giallorosso su un campo sempre complicato. Non bisogna più speculare e fare punti d'ora in poi». Bucchi aveva chiesto ai suoi di essere liberi mentalmente e di dare tutto quello che avevano a disposizione. Anche tatticamente il Benevento ha fatto ciò che voleva il suo tecnico. «Dovevamo fermare Carraro e Verre, chiudere loro per portarli all'esterno per noi era importante, anche se all'inizio sull'occasione dei due gol non ci siamo riusciti perché abbiamo perso due duelli individuali, in generale sulle palle inattive potevamo fare di più e siamo stati ingenui. Poi però abbiamo fatto bene tutto quello che dovevamo fare. L'unica cosa è che potevamo gestire meglio e chiudere prima. Entrambe le squadre hanno creato molto e sbagliato molto, poteva finire anche 8-6: è chiaro che in questi casi, chi sbaglia di meno vince».



