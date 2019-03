Bucchi striglia il suo Benevento: «Il pareggio non ci soddisfa»

di Andrea Marini

ASCOLI PICENO - Dirà sempre di no, ma probabilmente all'intervallo Cristian Bucchi avrà pensato a quale mossa ricorrere per salvare il Benevento ma anche la sua panchina. Alla fine è uscito un 2-2 che, per come è arrivato, sa di punto guadagnato, sebbene la vittoria resti un ricordo per i giallorossi. «Quando decidi di fare l'allenatore devi sapere di essere sempre in discussione, per cui devi avere spalle larghe e metterci sempre la faccia», ha sottolineato il tecnico cresciuto dopo essere nato a Roma proprio in provincia di Ascoli, a Grottammare. L'aria di casa gli stava tirando un brutto scherzo, certamente gliel'hanno fatto i suoi giocatori nel primo tempo. La prestazione del Benevento della prima ora di gioco è stata imbarazzante, Bucchi non lo nasconde: «Abbiamo giocato male nel primo tempo. L'Ascoli veniva da un 7-0 e volevo vedere un atteggiamento diverso. Non sono soddisfatto, non abbiamo fatto ciò che avremmo dovuto fare specie all'inizio, perché alla fine non è che l'Ascoli abbia fatto tanto. Montipò non ha fatto una parata, abbiamo subito due gol su calcio piazzato, ma non ho visto la voglia e la determinazione che mi aspettavo. Lo abbiamo fatto solo nel secondo tempo».



La reazione è senza dubbio un punto da cui ripartire, più del 2-2 che muove la classifica dopo un primo tempo senza squilli. «Nella ripresa mi è piaciuta la reazione della squadra, l'Ascoli ha sofferto molto il 2-1 dato che non riusciva mai a ripartire da quel momento in poi. Con l'atteggiamento avuto nel primo tempo non si va avanti, non si dà la sensazione di voler vincere. Dobbiamo avere ambizioni di alta classifica e dobbiamo fare prestazioni diverse. Invece nel secondo tempo ho visto grande sacrificio da parte dei miei, anche nel finale. Una partita strana sottolinea Bucchi perché altre volte siamo partiti bene e poi ci siamo spenti».



