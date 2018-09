di ​Vanni Zagnoli

Un bel sabato, in serie B, con il cambio al vertice fra venete. E’ primo il Verona, il Cittadella era a punteggio pieno. Salgono Palermo e Pescara, il Lecce passa nel recupero.



Spezia-Cittadella 1-0 Il bigmatch gira al 39’, con l’espulsione di Panico, fra i padovani. Commette fallo su Crimi, l’ammonizione ci sta, protesta con l’arbitro e arriva il secondo cartellino giallo, con espulsione anche del ds Stefano Marchetti, l’inventore del miracolo Citta. Al 3’ della ripresa calcia Crimi, Adorni di intercettare beffa il portiere. I granata non avevano ancora subito reti.



Crotone-Verona 1-2 Fra le retrocesse, l’Hellas ha impatto meglio, Stroppa fatica. I calabresi speravano di prendere il posto del Chievo, per ora non sono da promozione. Al 14’ azione da destra, Laribi tocca, Henderson si conferma centrocampista goleador. I gialloblù mancano 3-4 reti, lo Scida è imbattuto da 30 partite, in serie B, si arrenderà alla superiorità gialloblù. Nel secondo tempo lo slovacco Tupta coglie il palo, la palla gli ritorna, serve Colombatto, che raddoppia da fuori. A 5’ dalla fine il destro a giro da fuori di Firenze. Fabio Grosso ha una tenuta difensiva migliore, rispetto all’annata di debutto, a Bari, è al 3° successo in sequenza.



Palermo-Perugia 4-1 E’ tornato il Palermo di Bruno Tedino, eccellente per due terzi di stagione. Al 14’ Bellusci in acrobazia, raddoppia Nestorovski da fuori, a sorprendere il portiere del Perugia, torna ai livelli delle scorse annate, a parte l’ultimo girone di ritorno. Buon pressing alto dei rosanero, superiorità nel possesso palla e come tiri, sino all’intervallo, ma non duelli vinti. Al 13’ st il tris di Trajkovski, su azione corale. Il poker di Nestorovski su rigore. Mustacchio per Dragomir, gli umbri almeno rendono il passivo meno amaro.



Carpi-Brescia 1-1 Pari nella sfida fra i nuovi allenatori, Castori e Corini. All’8’ la traversa delle rondinelle, con Bisoli. Il vantaggio lombardo al 13’, cross dalla sinistra del brasiliano Curcio, Frascatore anticipa in acrobazia Torregrossa e fa autogol. Al 28’ Mokulu da destra, pareggia Arrighini, sempre insidioso. Castori infonde grinta, come sempre, e impiega due punte ravvicinate. Le rondinelle hanno vinto appena una delle ultime 10 partite cadette, la migliore occasione è per Morosini, fuori di poco. A 7’ dalla fine, Alfonso devia il rigore (mano di Curcio su cross di Pachonik), di Jelenic, a mezz’altezza. E poi l’altra migliore occasione per i modenesi. Espulso Corini, tornato a Brescia, dove debuttò da professionista a 17 anni. Le ultime chances sono per il Brescia, annullata per fuorigioco la marcatura più bella del pomeriggio, di Leonardo Morosini.



Lecce-Venezia 2-1 Partita molto tattica, Bruscagin avvicina il vantaggio per i veneziani, annullato invece il gol a Scavone, bellissima azione ma aveva leggermente spinto il marcatore. C’è una certa supremazia salentina, a parte nei duelli individuali. Dopo un’ora il gol arancioneroverde, Falzerano calcia da fuori, Bleve sbaglia la respinta, per Di Mariano il tapin è agevole. Al 27’, Falco per Palombi, bel controllo e diagonale che vale un punto. Nel recupero, Tabanelli lancia Palombi, servirebbe il Var per capire se c’è fuorigioco.



Pescara-Foggia 1-0 Primo tempo equilibrato, all’Adriatico. A metà del secondo, Fabio Mazzeo calcia sulla parte alta della traversa il rigore, per trattenuta e spinta di Machin su Galano. La rete per la formazione di Pillon al 28’, azione da sinistra di Memushaj, Gravillon incorna con un bel terzo tempo. Fiorillo nega il pari a Mazzeo, in acrobazia.



Al secondo sabato di Zona gol, Dazn non è lontana dagli standard di Sky. C’è un telecronista unico, su ogni campo, più il coordinatore a dare in studio. Collegamenti fin troppo brevi, ma un bordocampista praticamente in ogni stadio.



Classifica: Verona 10, Cittadella 9; Palermo e Pescara 8, Benevento 7, Crotone e Spezia 6, Salernitana e Cremonese e Lecce 5; Perugia, Ascoli e Padova 4; Venezia e Brescia 3; Cosenza e Carpi 1; Livorno 0; Foggia -5.



Alle 18, Cosenza-Livorno. Domani (ore 21) Padova-Cremonese. Martedì il turno infrasettimanale.

