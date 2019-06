Caos Serie B, la Salernitana spera nel ricorso del Venezia

di Enrico Vitolo

Dopo le parole dette in conferenza stampa dal suo presidente Joe Tacopina - «Quello che sta succedendo è inaccettabile. Credo che qualsiasi persona sana di mente non possa accettare la situazione che ci troviamo a vivere» - nelle ultime ore il Venezia è passato ai fatti depositando ufficialmente il ricorso al Tar del Lazio. Il club veneto ha richiesto l’annullamento dei playout che, stando alle comunicazioni dei giorni scorsi, si dovrà disputare il 5 e il 9 giugno contro la Salernitana.



Proprio i granata intanto, che a inizio settimana prossima conosceranno l’esito del ricorso presentato dal Venezia, lavoreranno anche nel weekend. Questo pomeriggio seduta allo stadio Arechi, per l’occasione la società ha deciso di aprire le porte ai tifosi che potranno dunque assistere all’allenamento della squadra.

