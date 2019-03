Caso Okereke, Benevento aspetta: da oggi parola alla Procura federale

di Gianrocco Rossetti

Il Benevento ieri pomeriggio è tornato ad allenarsi sul manto erboso dell'«Imbriani» dopo le 48 ore di relax per il weekend che Bucchi ha concesso alla squadra. I giallorossi, quindi, sono entrati nella settimana che li porterà alla ripresa delle ostilità in campionato. In questi giorni il tecnico giallorosso ed il suo staff dovranno approntare il programma di lavoro sul piano fisico e su quello tecnico-tattico, per ridare nuova linfa alla formazione sannita, reduce da tra sconfitte consecutive che hanno fatto crollare umore e propositi bellicosi. Da ieri, dunque, e sino a venerdì Bucchi dovrà far ossigenare ai suoi calciatori sia i muscoli che la mente, per tenerla sgombra dai cattivi pensieri accumulati nelle scorse settimane. Del resto nel mirino dei giallorossi non c'è solo il prossimo match nelle Marche contro l'Ascoli, sabato con calcio d'inizio alle 15, ma anche gli altri due in calendario nel giro di sette giorni, quello a seguire al «Vigorito» di martedì 2 aprile alle 21 contro il Carpi, e poi a Perugia sabato 6 alle 18.



Tre partite nelle quali Bucchi ed il Benevento metteranno in gioco il proprio destino e gran parte degli obiettivi stagionali. In particolare per l'allenatore marchigiano saranno tre appuntamenti da non fallire. Anche per questa ragione il trainer sannita vorrebbe recarsi nelle sue Marche con una rosa quanto mai ampia, nella quale scegliere il miglior undici da opporre all'Ascoli, una delle sue tante squadre da calciatore.



