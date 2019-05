Cittadella-Benevento live dalle 21: primo atto delle semifinali playoff

Primo atto delle semifinali playoff di Serie B per Cittadella e Benevento. Dopo i turni preliminari, entra in gioco anche la formazione allenata da Bucchi che sfida i veneti con il vantaggio della migliore posizione in classifica in caso di parità nel doppio confronto.



CLICCA E SEGUI LA DIRETTA



Il Cittadella nei quarti di finale ha battuto lo Spezia per 2-1 mentre il Benevento era qualificato direttamente per le semifinali.



La partita è alle 21 allo stadio Piercesare Tombolato, arbitra Davide Ghersini di Genova.



LE FORMAZIONI



CITTADELLA (4-3-1-2): Paleari; Ghiringhelli, Adorni, Frare, Rizzo; Proia, Iori, Branca; Schenetti; Moncini, Finotto. All. Venturato



BENEVENTO (4-3-1-2): Montipò; Maggio, Volta, Caldirola, Letizia; Tello, Viola, Bandinelli; Ricci; Coda, Armenteros. All. Bucchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA