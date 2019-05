Clamoroso in serie B: niente rinvio, Palermo in C e Salernitana salva

Buona la prima. Con una decisione clamorosa, la Lega di B ha deciso all'unanimità di rendere immediatamente esecutiva la sentenza di primo grado del Tribunale federale nazionale, che ha condannato il Palermo alla retrocessione all'ultimo posto del campionato in corso.



«Il Consiglio direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B, riunito in data odierna, vista la sentenza pubblicata il 13 maggio 2019 del Tribunale Federale Nazionale, immediatamente esecutiva, relativa all’U.S. Città di Palermo, ha deliberato all’unanimità di procedere con le partite dei playoff con le date già programmate lo scorso 29 aprile. In conformità al suddetto dispositivo procede al completamento delle retrocessioni, di cui tre già avvenute sul campo in data 11 maggio 2019 (Foggia, Padova, Carpi) e la quarta (Palermo) decisa dalla Giustizia sportiva». Questo, il comunicato della Lega.



Dunque, avanti con i playoff. Che inizieranno regolarmente venerdì sera e che vedranno il Perugia, che dopo la retrocessione del Palermo è salito all'ottavo posto (l'ultimo disponibile della griglia spareggi), giocarsela nel turno secco preliminare in casa del Verona. Una decisione clamorosa, come detto, dal momento che l'indicazione prevalente sembrava quella di uno slittamento della data dei playoff e playout per aspettare che la giustizia facesse il suo corso e che dunque si procedesse anche con il processo d'appello per il caso Palermo.

