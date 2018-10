Coda & Insigne, la coppia d'oro: un gol ciascuno e il Benevento vola

Prima sconfitta in campionato per la Cremonese di Mandorlini che va ko a Benevento per due reti a uno. I padroni di casa sono privi di capitan Maggio: c'è Gyamfi dal primo minuto sulla fascia destra. Tra gli ospiti, Brighenti prende il posto dell'infortunato Paulinho al centro dell'attacco. Parte bene la squadra di Bucchi che si rende pericolosa per due volte con Coda, ma l'attaccante colpisce debolmente e non impensierisce Radunovic. Al 16' però è proprio il nove giallorosso a sbloccare il punteggio: grande intuizione di Insigne e colpo a giro dell'ex Salernitana per il vantaggio del Benevento. La Cremonese accusa il colpo e va ancora sotto al 37' senza aver dato segni di ripresa: ottimo il fraseggio tra Insigne e lo stesso Coda che restituisce il favore e gli regala un assist per il 2-0 dell'esterno. I grigiorossi di Mandorlini, frastornati e mai in partita nel primo tempo, al rientro in campo dagli spogliatoi riescono ad accorciare le distanze al 53' con Migliore, bravo a sorprendere Puggioni dal limite. Il Benevento prova a chiuderla nella ripresa, ma il palo nega la doppietta di Coda su punizione. Nel finale ancora i giallorossi vicini al tris, con Puggioni bravo a chiudere ogni varco: al triplice fischio è 2-1 per il Benevento. Con la sconfitta al «Vigorito» la Cremonese viene dunque superata in classifica proprio dai sanniti.

