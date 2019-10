Benevento, parla patron Vigorito: «Con SuperPippo stiamo volando»

di Bruno Majorano

Il suo Benevento guarda tutti dall'alto in basso della classifica di serie B, imbattuto e felice, proprio come lui. Oreste Vigorito non nasconde un pizzico di scaramanzia e un po' gioca a nascondino «Ho imparato a fare un po' di pianto preventivo come gli altri presidenti», ma allo stesso tempo non può celare la soddisfazione (grande) per il lavoro che sta facendo la sua squadra grazie all'arrivo di Pippo Inzaghi in panchina.



Tutto merito dell'allenatore?

«I meriti vanno sempre divisi tra società, giocatori e allenatore, ma va detto che Inzaghi sta facendo un grande lavoro».



Cosa le piace di più di SuperPippo?

«Mi aveva convinto fin da subito la sua voglia di allenare con la stessa ferocia che aveva in campo quando beffava gli avversari sul filo del fuorigioco. Dopo 3 mesi che lavoriamo insieme posso dire che è veramente così: le sue parole non sono state le solite che ti senti dire per accaparrarti il posto. Lui vuole vincere: in tutto».





© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO