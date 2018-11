Colpo di scena in casa Cremonese. La società grigiorossa infatti ha deciso di esonerare il tecnico, Andrea Mandorlini, dopo il pareggio di Verona. Non ancora definito il nome del suo successore, si fanno i nomi di Nicola, Cosmi, Rastelli e Iachini. Dopo dieci turni del campionato di serie B, la Cremonese è undicesima in classifica con 12 punti.

