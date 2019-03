Benevento, la difesa smarrita: Bucchi si affida a Caldirola e Antei

di Luigi Trusio

Focus sugli automatismi difensivi. Il Benevento punta a ritrovare quella solidità e quella impermeabilità che gli avevano consentito di incassare appena 3 reti in 10 gare. Un mese e mezzo con la saracinesca abbassata: dal 30 novembre a Palermo (0-0) fino alla vittoria casalinga col Cittadella (1-0), con Montipò costretto a capitolare solo contro Verona (0-1, gol di Matos in doppio fuorigioco), Brescia (1-1, contropiede micidiale Donnarumma-Torregrossa) e Lecce (1-1, perla di Mancosu). Da quel momento in poi il trend si è invertito con 8 reti subite nelle successive 5 gare. Il bunker ha cominciato a scricchiolare a Foggia con il gol nel finale di Kragl beccato in superiorità numerica, poi la settimana dopo col Pescara altro segnale allarmante col gol di Mancuso e dormita collettiva. Ma il meccanismo si è inceppato a Livorno, dove Diamanti ha letteralmente preso a sassate la porta sannita grazie agli spazi concessi e ad una prestazione tra le linee senza capacità di contenimento da parte dei giallorossi. Da lì è stato un calvario, determinato probabilmente da una serie di fattori che Bucchi sta analizzando con la dovuta attenzione.



© RIPRODUZIONE RISERVATA

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO