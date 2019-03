Crisi Salernitana, martedì l'ultima spiaggia per Gregucci

di Enrico Vitolo

Non si cambia. Il punticino ottenuto quasi allo scadere contro il Venezia ha indotto la Salernitana e non stravolgere le carte in tavola, e così (per il momento) si prosegue sempre con Angelo Gregucci in panchina. Il tecnico pugliese, che nell’ultima giornata è rimasto in modo inaspettato quasi sempre seduto in panchina nel corso dei novanta minuti di gioco, proverà a riconquistare definitivamente la fiducia di tutti nel turno infrasettimanale di martedì sera quando i granata scenderanno in campo allo stadio Alberto Picco contro lo Spezia. Per la sfida contro i liguri non sarà certamente a disposizione Lopez che a causa del cartellino giallo rimediato contro il Venezia verrà fermato dal Giudice Sportivo di serie B, molti dubbi invece sul possibile rientro tra i convocati di Calaiò che continua ad avvertire qualche fastidio al polpaccio.

