Dietrofront Salernitana: Rosina reintegrato nella lista over

di Enrico Vitolo

Cambio di programma. Dopo l’esclusione dei giorni scorsi ecco il clamoroso dietrofront: Alessandro Rosina è stato inserito all’ultimo momento nella lista over dei 21 calciatori che potranno giocare in campionato fino all’inizio del calciomercato invernale. Il fantasista calabrese prende il posto del portiere Stefano Russo, ma causa infortunio non potrà essere ancora a disposizione di Colantuono. Anzi, la Salernitana ha fatto sapere tramite il proprio sito ufficiale che: “Rosina proseguirà il suo percorso riabilitativo presso una struttura di sua fiducia e successivamente sarà nuovamente valutato dallo staff medico granata”. Ennesimo capitolo, dunque, di una storia che continua a regalare sorprese dopo sorprese. Intanto è ufficiale anche la convocazione di Jallow da parte della Nazionale del Gambia che sarà impegnata sabato contro l’Algeria e lunedì contro il Togo nelle gare di qualificazione alla fase finale della Coppa d’Africa.

