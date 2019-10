La Juve Stabia e i baby giornalisti del 3° Circolo di Castellammare

di Gaetano D'Onofrio

Una lieta visita per la Juve Stabia questa mattina al Romeo Menti. Al termine degli allenamenti, i gialloblù di Fabio Caserta hanno incontrato circa trenta alunni del 3° Circolo Didattico di Castellammare, la scuola elementare nei pressi dello stadio. Tanti sorrisi per i calciatori che non hanno disdegnato autografi, foto, con Mezavilla intervistato da una piccola alunna, e Fabio Caserta, che si è concesso ai microfoni degli studenti per raccontare la sua esperienza a Castellammare. Foto di rito con alcuni calciatori per una giornata speciale per gli alunni, ma anche per la squadra che ha ritrovato ormai sorrisi e certezze dopo la vittoria esterna a Trapani la scorsa settimana.

