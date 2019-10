Elena, la supertifosa del Benevento colpita da Kragl con una pallonata

di Marco Borrillo



Una disavventura con lieto fine. Il calcio è capace di regalare anche storie come questa. Oliver Kragl è uno specialista delle conclusioni da lontano. Ha un sinistro potente e preciso. E quando il tedesco inquadra la porta può procurare «danni» agli avversari. Ma qualche volta (altrimenti non sarebbe umano) è possibile che si verifichino danni collaterali. Soprattutto se chi è sulla traiettoria non vede partire la sassata. Ne sa qualcosa Elena Serino, supertifosa e abbonata che segue il Benevento in casa e qualche volta in trasferta. Nel riscaldamento del match con l'Entella, è al suo posto nell'anello inferiore della Curva Sud, appostata dietro la porta ma non proprio in linea. Kragl è in campo e sta provando ad intiepidire il mancino. Poi sgancia una delle sue «bombe», che finisce verso i gradoni. «Sono solita arrivare presto allo stadio - spiega Elena - e smanettavo col telefonino intenta ad inviare un messaggio». Così non vede arrivare il siluro. «La pallonata mi è arrivata dritta sulla fronte, indossavo gli occhiali da sole e sono stati questi a provocarmi dei tagli sul naso oltre che il dolore per la botta». Il tempo di rendersi conto e si fiondano i primi soccorsi. «I ragazzi del primo anello che conosco da 30 anni mi sono subito venuti in aiuto. Poi è toccato agli addetti della Misericordia, molto professionali: sono riusciti a tranquillizzarmi, mi hanno fatto passare in campo per condurmi in infermeria mentre le squadre stavano per entrare in campo».



