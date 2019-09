Festa per il 90 anni del Benevento, amarcord e sogni per la «strega»

di Luigi Trusio

Una serata magica, che resterà scolpita nella mente e nel cuore di tutti. Il 90esimo compleanno della «strega» è un tourbillon di emozioni, un avamposto di sensazioni, una miscela di sorrisi, sospiri e qualche lacrimuccia. Piazza Castello è un bagno di folla festante, bandiere che sventolano, vessilli che s'innalzano e cori che risuonano per la «strega», entrata di diritto nel ristretto club delle novantenni. Tra foto e clip di epoche diverse, immagini di un passato orgoglioso che non tornerà mai più, glorioso per chi lo ha vissuto intensamente e oggi non può raccontarlo, gli occhi si gonfiano. Le luci abbagliano e coprono quel velo di tristezza mista a malinconia, pensando a chi c'è stato, a quei momenti di gioia condivisi, a quelle esplosioni e quegli abbracci che solo il calcio può regalare. E d'un tratto la vita colorata di giallorosso di ciascuno comincia snodarsi con i suoi fotogrammi, i suoi attimi di felicità. Il treno dei ricordi fa tappa in varie stazioni. Per i più «attempati» parte in anticipo e sosta al «Meomartini», per i più giovani (si fa per dire) ferma ad Avellino, Lecce, Crotone. Un susseguirsi di amarcord e suggestioni nel rivedere i volti del passato, dai presidenti agli allenatori con qualche fisiologica defezione, tutti qualche ruga in più ma pervasi da uno straordinario senso d'appartenenza verso quella città e soprattutto quella gente e quella maglia che hanno amato profondamente, chi per brevi frangenti, chi per periodi un po' più lunghi, oltre ogni cosa.





