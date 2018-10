Figc, Balata: la Serie B non ha preclusioni, seguirà la A

La Lega B ribadisce che sulle elezioni per la presidenza della Figc seguirà le scelte della Lega Serie A, riunita adesso in assemblea su questo tema. «La nostra proposta, fatta anche dalla A, era di individuare un presidente terzo, indipendente e autorevole. Vediamo cosa succede da qui a lunedì. Non abbiamo preclusioni nei confronti di nessuno, neanche verso Gravina, persona di grande cultura calcistica», ha spiegato il presidente della Lega B Mauro Balata, al termine dell'assemblea dei club cadetti, aggiornata a martedì 16 ottobre.



L'Assemblea della Lega calcio di Serie B ha completato oggi le nomine del Consiglio direttivo. Sono stati eletti il presidente del Benevento Oreste Vigorito, quello della Cremonese Paolo Rossi e del Crotone Giovanni Vrenna che vanno ad aggiungersi a Stefano Bonacini del Carpi, Marco Mezzaroma della Salernitana, e Massimiliano Santopadre, presidente del Perugia, e ai due consiglieri indipendenti: Francesca Pellegrini e Maurizio Felugo. Il nuovo vicepresidente è Marco Mezzaroma: «Onorato di questa elezione -ha detto- ora incrementerò ancor più i miei sforzi per il bene della Lega B». L'Assemblea è stata aggiornata a martedì 16 ottobre quando oltre ai punti all'ordine del giorno non discussi in data odierna si entrerà nel merito dei candidati e dei programmi per la presidenza federale.

