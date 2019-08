Frosinone, debutto da incubo: crolla col Pordenone per 3-0

Peggio non poteva cominciare. Il Frosinone ha steccato clamorosamente la prima di campionato, perdendo 3-0 alla Dacia Arena di Udine contro il neo promosso Pordenone. La squadra di Nesta è rimasta in partita solo nel primo tempo chiuso con un gol di scarto, crollando inaspettatamente nella ripresa in cui è sparita letteralmente dalla scena.

Difesa colabrodo, centrocampo privo di idee e attacco poco incisivo, anche se in qualche frangente Ciano, Trotta e Citro ci hanno provato, ma con scarsa fortuna. La differenza, a parte il gioco più fluido da parte dei friulani, l’ha fatta però la cattiveria che nei giocatori del Frosinone non si è mai vista. Più aggressivo e affamato il Pordenone.

I gol: Pobega al 42' pt e al 7' st, Barison al 19'.

