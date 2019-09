Ventura ridisegna la Salernitana: esce Jallow, entra Djuric

di Pasquale Tallarino

Esce Jallow, entra Djuric. Da Lamin a Milan, non è solo una questione di anagrammi ma di caratteristiche: la Salernitana perde il «velocista» gambiano sempre titolare - 241' su 270' giocati in 3 gare di campionato e 180' di fila in Coppa Italia - e lo sostituisce con il gigante bosniaco che ama definirsi «attaccante difensivo». In una intervista rilasciata ai tempi del Cittadella, Djuric inventò questa definizione: «Aiuto la squadra, il gol non è il mio tormento». Insomma farà strada a Giannetti e se spioverà un cross, proverà a sfruttare i centimetri.



