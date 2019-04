Il Benevento segna, soffre e batte ​il Cosenza 4 a 2: è terzo in classifica

Il Benevento ha battuto il Cosenza 4-2 nell'anticipo della 35/a giornata del campionato di serie B. Padroni di casa in vantaggio al 25' del primo tempo con Bandinelli. Tre minuti dopo il Benevento raddoppia con Caldirola. Il Cosenza non si abbatte e al 38' accorcia con Sciaudone. Sul finire della prima frazione il momentaneo pareggio dei calabresi con Tutino. Nella ripresa, al 9', Benevento nuovamente in vantaggio con Armenteros; al 36' il quarto gol dei sanniti porta la firma di Coda.



Con questo risultato il Benevento raggiunge momentaneamente il Palermo al terzo posto nella classifica di serie B. I sicialiani, infatti, devono ancora giocare due partite. La squadra sannita è, però, in piena zona play off.

