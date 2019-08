Il Benevento stecca la prima della B: il Pisa sbaglia il rigore nel recupero

Pisa- Benevento finisce 0-0 nell'anticipo della prima giornata della Serie B che dà il via al torneo cadetto edizione 2019-20. Dopo una partita molto tattica senza grandissime emozioni, con una vera palla gol per i Sanniti con Coda che spreca di testa, c'è un unico sussulto quando viene chiamato il calcio di rigore contro il Benevento nel recupero, al 94'.



Sul dischetto va Marconi che si era procurato il rigore e si fa parare il penalty da Montipò. Il portiere sannita salva la sua squadra da un clamoroso crac in avvio di campionato. Per Inzaghi molto da rivedere.

