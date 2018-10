Il Cosenza esulta con doppio Tutino, il Brescia recupera due gol

di ​Vanni Zagnoli

La serie B non è più tutta il sabato e non c’è più solo Dazn e radioRai1, c’è anche B come sabato, una sorta di Quelli che il calcio versione cadetta.



Tre campi sono davvero pochi, sono schiacciati dall’anticipo di serie A delle 15.



Piace il Cosenza, Piero Braglia per la B è un lusso, mai forse arriverà in A, difficilmente però sbaglia e allora si appoggia su Tutino, a bersaglio al 33’ e nel finale con un bel destro. Tutino si candida per diventare stella del campionato, a Napoli non si era affermato, i due gol sono splendidi, per il primo successo stagionale dei silani.



A Cittadella, il Brescia pareggia per 2-2, subisce due gol nel primo tempo, paga la velocità del gioco di Venturato, poi Corini inizia la rimonta, finalizzandola con Leonardo Morosini, doppietta grazie anche a un errore granata. Avevano concesso anche il palo a Benedetti.



Ad Ascoli, il Carpi si arrende a Cavion al quarto d’ora della ripresa, destro dal limite, deviato da Pacionik. La squadra di Vivarini cerca continuità, dopo la salvezza tribolata della scorsa stagione.



8^ giornata.



Ascoli-Carpi 1-0: 15’ st Cavion.



Cittadella-Brescia 2-2: 13’ Finotto (C), 35’ Cistana (B) aut; st 5’ e 24’ Morosini (B).



Cosenza-Foggia 2-0: 34’ e 29’ st Tutino (C).



Alle 18 Crotone-Padova.



Domani alle 15 Salernitana-Perugia e Venezia-Verona; alle 21 Lecce-Palermo. Lunedì alle 21 Benevento-Livorno.



Ieri. Spezia-Pescara 1-3: 9’ Mancuso (P), 35’ Monachello (P), 37’ Galabinov (S); 11’ st Monachello (P).



Classifica: Pescara 18, Verona 13; Lecce e Spezia 12, Palermo, Cittadella, Cremonese e Brescia 11; Benevento e Salernitana 10, Ascoli 9, Perugia 8, Crotone e Cosenza 7; Padova 6, Carpi 5, Venezia e Foggia 4; Livorno 2.



