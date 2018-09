Il derby campano va al Benevento: Salernitana travolta 4-0, sanniti secondi

Il derby del Vigorito va al Benevento, che travolge la Salernitana 4-0: con questa vittoria i sanniti di Bucchi agganciano il Verona al secondo posto, a due lunghezze dalla capolista Cittadella. L'azione che apre le marcature al 30' del primo tempo, quando sul cross da sinistra il capitano (ex Napoli) Maggio beffa una difesa granata immobile e mette comodamente di testa in rete. Nella ripresa la Salernitana si getta in avanti alla ricerca del pari, ma al 30' in una ripartenza Improta sfrutta l'assist di Roberto Insigne (entrato cinque minuti prima) e firma il raddoppio, prima di sfiorare il 3-0 con una traversa al 40'. Il tris sannita arriva comunque al 44', a parti invertite: assist di Improta, gol di Insigne. Al quinto minuto di recupero arriva anche il 4-0, con Asencio che ribadisce in rete dopo un'azione prolungata di Tello.Paura all'8' del secondo tempo per il granata Anderson, che esce in barella dopo un colpo alla nuca riportato in uno scontro di gioco.

