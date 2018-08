Salernitana, esordio con un pari: il Palermo esce imbattuto dall'Arechi

di Enrico Vitolo

La Salernitana comincia la sua stagione con un pareggio, 0-0 contro il Palermo, che non va comunque disprezzato. Per la prima in campionato Colantuono decide di affidarsi inizialmente a Pucino, Di Tacchio e Vuletich a discapito di Anderson, Di Gennaro e Jallow. Nel primo tempo la gara dell'Arechi è praticamente bloccata, nella parte iniziale i granata provano a fare la partita (a ritmi non altissimi) mentre i rosanero si affidano alle ripartenze. Poche ma comunque pericolose, come al 27' quando Salvi ha la prima palla gol del pomeriggio salernitano: Pucino sbaglia il fuorigioco permettendo all'esterno del Palermo di ritrovarsi solo contro Micai che è bravo però ad opporsi sul tiro ravvicinato. La palla gol scuote gli ospiti che nella seconda parte della prima frazione provano a gestire maggiormente la palla, al 40' Trajkovski (dopo un errore di Migliorini) si inventa un tiro di controbalzo dall'interno dell'area di rigore che si stampa sulla parte interna della traversa. La Salernitana si salva ed il risultato resto sullo 0-0.

Di fatto come nella ripresa. Ma nei secondi quarantacinque minuti i granata, dal 62' in poi privi di Colantuono espulso dal direttore di gara, hanno un piglio decisamente diverso. La pressione aumenta ma il problema restano comunque gli ultimi venti metri di campo, dove Djuric e compagni hanno grosse difficoltá a restarci e soprattutto a creare pericoli al Palermo. Qualcosa cambia con l'ingresso di Jallow che prova a dare maggiore vivacitá in attacco, al 70' l'ex Cesena decide di mettersi in proprio ma dopo aver saltato in bello stile due avversari calcia addosso a Brignoli. L'ultimo sussulto arriva all'89' e per un attimo sembra anche quello decisivo: punizione dai trenta metri di Di Gennaro, sulla ribattuta del numero uno rosanero Castiglia butta il pallone in rete ma l'esultanza viene immediatamente strozzata per il fuorigioco fischiato al centrocampista granata.

