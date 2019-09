Inzaghi tira le orecchie al Benevento: «Pari amaro, serve più cattiveria»

di Gianrocco Rossetti

Clima di tensione nell'ambiente giallorosso. Il pareggio finale strappato al «Vigorito» dalla Virtus Entella ha lasciato strascichi di un nervosismo trapelato dal volto e dalle parole di Pippo Inzaghi. È risultato arduo strappare al tecnico giallorosso considerazioni rispetto alle sue scelte ed a quanto è accaduto sul rettangolo verde, ma anche su il «mistero» Sau, che però non ha completamente svelato: «Sau aveva un affaticamento e con il dottore abbiamo deciso di non utilizzarlo». Così il tecnico ha tagliato corto sul mistero della mancata presenza dell'attaccante sardo, regolarmente convocato per il ritiro pre-gara ma che poi è risultato assente dalla distinta.



