Inzaghi rialza il Benevento: «Rimpianti, ma la strada è giusta»

di Roberto Piccoli

Il primo a non essere contento per il mancato successo è proprio Filippo Inzaghi. Il tecnico del Benevento ha vissuto, come ormai sua abitudine, una vera e propria partita nella partita. Si è sbracciato nell'area tecnica, ha partecipato (spesso anche fisicamente) alle azioni dei suoi giocatori e ha provato a controbattere alle mosse tattiche dell'esperto Tesser. Le cose si erano anche messe per il verso giusto per il Benevento, poi quel gol di Camporese ex di turno ha negato una vittoria che, a detta di Inzaghi, sarebbe stata meritata. «Dispiace aver pareggiato questa gara le sue parole a causa di un calcio piazzato, che sapevamo essere la loro arma in più dato che hanno Burrai che è un bravo tiratore. Il rammarico cresce perché il nostro portiere non ha fatto una parata. Una partita del genere va vinta, però non dobbiamo commettere l'errore di volerle vincere tutte, perché la B è questa. Resta la grande prestazione di squadra e di solidità, abbiamo sbagliato forse qualcosina in ripartenza ma credo che la strada è quella giusta. Siamo venuti a giocare da squadra importante e di carattere su un campo difficile. I ragazzi erano dispiaciuti, segno che si vuole vincere, c'è entusiasmo e di questo sono contento».



