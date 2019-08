Juve Stabia: ecco la tessera dell'abbonato vip Quagliarella

di Gaetano D'Onofrio

Il primo ad annunciarlo era stato il diesse Ciro Polito, la conferma era giunta in varie occasioni dall’entourage del capocannoniere della serie A lo scorso anno. Da oggi Fabio Quagliarella è ufficialmente un abbonato della Juve Stabia. A sottoscrivere per suo conto la tessera il papà, Vittorio Quagliarella, con la società stabiese che ha ringraziato il bomber sui suoi canali social: “Un gesto di pura passione quello di Fabio Quagliarella che oggi, a mezzo del padre, ha sottoscritto il proprio abbonamento per la stagione 2019 - 2020. Al di là del valore simbolico, grazie Fabio, un campione dentro e fuori dal campo. Ti aspettiamo al Menti per riabbracciarti”. E chissà che nelle prossime ore (la campagna si chiude domani prima dell’esordio in casa, domenica, con il Pisa), non possa essere seguito da qualcuno tra i vari Donnarumma (Milan), Mirante (Roma, già visto spesso in curva in occasione dei precedenti tornei di serie B delle Vespe) o Esposito (Inter), rappresentanti della città nel massimo campionato di calcio.

