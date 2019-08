La Juve Stabia verso l'esordio, Caserta: «A Empoli senza timori»

di Gaetano D'Onofrio

«Non temo l'Empoli, ma sono convinto che la mia Juve Stabia farà una grande partita all'esordio in serie B». Parole e musica del tecnico stabiese Fabio Caserta che analizza il ritorno della sua squadra in cadetteria dopo la splendida cavalcata dello scorso anno: «Ho spiegato ai ragazzi che dobbiamo resettare quanto di buono è bello fatto nell'ultimo campionato. La serie B è tutt'altra cosa, e dovremo essere bravi a farci trovare pronti fin dall'inizio per disputare un buon campionato. La squadra ha lavorato bene in queste settimane fin dal ritiro, siamo pronti alla prima stagionale».



Emozione anche per lui all'esordio assoluto in categoria da allenatore: «Ovviamente c'è emozione e attesa per questo esordio personale, sarà la prima volta in questa categoria, ma sono concentrato e determinato, come la squadra, a far bene. Non ho chiesto nulla di particolare ai ragazzi, se non il consueto impegno messo sia in precampionato che nella coppa Italia, al di là dell'eliminazione ai rigori. Sarà importante fare attenzione all'Empoli che tutti danno tra le favorite del campionato. Un'ottima squadra, ben allestita, a cui però saremo chiamati a dare filo da torcere».



Il tecnico si sofferma, poi, sulle assenze della prima di campionato: «Non potremmo impiegare Izco, Mastalli e Allievi, ma siamo pronti. Gli ultimi innesti potranno darci una mano, anche se la società è ancora vigile sul mercato, alla ricerca di qualche altra pedina per elevare ulteriormente il nostro tasso tecnico. La B e un campionato difficilissimo e non bisogna lasciare nulla al caso...»

