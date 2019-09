Juve Stabia, la carica di Elia: «Siamo pronti per l'Ascoli»

di Gaetano D'Onofrio

Tra i protagonisti dello scorso anno, scuola Atalanta, alla vigilia della sfida con l’Ascoli è Salvatore Elia a suonare la carica in una Juve Stabia alla ricerca della prima vittoria del torneo di serie B: “Sabato abbiamo conquistato un punto molto importante su un campo difficile – queste le sue parole - ma siamo concentrati già per la prossima gara con l’Ascoli”. Un torneo iniziato in salita, ma i gialloblù crescono a vista d’occhio: “Siamo solo all’inizio, non abbiamo ancora la forma completa e cerchiamo di lavorare al massimo anche per questo. Siamo concentrati e vogliamo arrivare tutti insieme al 100%. Ascoli? Sapevamo che il campionato di serie B era difficile, ma ce la metteremo tutta per fare del nostro meglio. Non ci sono gare facili in B, ma possiamo giocarcela con tutti, e lo abbiamo dimostrato a Perugia”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA