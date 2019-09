Juve Stabia, la grinta di capitan Vitiello: «Col Cittadella la svolta per noi»

di Gaetano D'Onofrio

In una serata all’insegna della serenità, durante l’incontro con gli sponsor della Juve Stabia, il capitano Roberto Vitiello analizza il difficile momento della squadra puntando l’attenzione sulla sfida di domani pomeriggio (15.00) al Menti contro il Cittadella: “E’ stato un avvio difficilissimo del campionato, ma ci può stare per una neopromossa. Soprattutto perché, analizzando ogni partita, siamo sempre stati penalizzati da episodi in cui ci è girata sempre contro. La ricetta per riprenderci? Il duro lavoro settimanale. Siamo concentratissimi sulla sfida di sabato, speriamo nell’apporto del nostro pubblico, sempre caloroso, per provare a centrare quei tre punti che potrebbero segnare un punto di svolta”.

