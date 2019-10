Juve Stabia, Langella: «Abbiamo subito troppi torti, serve subito il Var»

di Gaetano D'Onofrio

All’indomani del successo di Trapani, caratterizzato dall’ennesima svista arbitrale, con un rigore non concesso per un fallo di mani plateale in area su azione di Luigi Canotto, il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, alza la voce: “Abbiamo avuto un avvio difficilissimo, ma ci sono stati tanti, troppi episodi dubbi. Dal gol annullato a Di Gennaro col Cittadella, regolarissimo, al rigore di Empoli, arrivando fino a Trapani. La soluzione? Inserire il Var in serie B. E’ una tecnologia che ha dimostrato la sua validità, in certi frangenti l’errore umano ci può stare, ma se abbiamo come porvi rimedio dobbiamo fare il passo decisivo. La B è un torneo importante, in cui si investono fior di soldi, girano sponsor ecc. e bisogna renderlo regolare, e dare equità di trattamento a tutti. Altrimenti, sia pure in buona fede, sono sempre le società piccole, come noi neopromossi, a pagare dazio. Mi auguro che ci si arrivi quanto prima”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA