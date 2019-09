Juve Stabia. Le certezze di Caserta prima dell’Ascoli: «Siamo da serie B»

di Gaetano D’Onofrio

La Juve Stabia si prepara al ritorno al Romeo Menti dopo il pari di sabato scorso a Perugia, e lo fa con la convinzione di poter centrare, contro l’Ascolo, la prima vittoria stagionale. “Abbiamo lavorato in questa settimana, con maggiore convinzione dopo la buona prova di Perugia,- ha detto il tecnico Fabio Caserta - anche se la squadra non ha mai avuto bisogno di certezze. I ragazzi sanno di avere qualità e valori importanti e sono convinti di poter continuare nel migliore dei modi nonostante un avvio un po’ difficile in una nuova categoria”.

Con l’Ascoli, il tecnico ritrova Addae e quasi tutti i titolari, tranne solo Allievi, Mastalli alle prese con il post intervento al crociato, e l’ex e ternana, Fazio, alla ricerca dell’esordio stagionale. “Dobbiamo puntare sull’apporto delle nostro stadio, con i tifosi che ci daranno quel calore e quella spinta in più per arrivare ad un risultato positivo. A tutti ho chiesto solo determinazione e convinzione, senza nessun affanno o preoccupazione del risultato. Siamo convinti di poter centrare una vittoria importante per la classifica ed il morale, ma dobbiamo farlo senza particolari tensioni. L’ambiente ci è vicino, sono certo che disputeremo una grande partita”.

