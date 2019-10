La Juve Stabia si veste... d'Azzurro con Mallamo nell'Italia Under 20

di Gaetano D'Onofrio

Serie A e serie B ferme per gli impegni delle Nazionali, ed anche la Juve Stabia si veste… d’Azzurro. Il centrocampista stabiese, Alessandro Mallamo, è stato chiamato dal Cittì Franceschini per gli impegni con Inghilterra e Portogallo. Scuola Atalanta, messosi in mostra nelle prime giornate di campionato, al di là delle difficoltà della squadra, Mallamo ha subito mostrato di essere tra i giovani più interessanti della cantera della “Dea”, al pari del portierino del Trapani, Carnesecchi. Per lui un’esperienza internazionale da riportare in gialloblù alla ripresa di un campionato, quello di B, in cui si candida ad essere sicuro protagonista.

© RIPRODUZIONE RISERVATA