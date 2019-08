Juve Stabia, capitan Mastalli ringrazia i tifosi dopo l'intervento

di Gaetano D'Onofrio

«L’operazione è andata a buon fine. Ringrazio tutti per gli attestati di stima e per tutto l’affetto che ho ricevuto in questa settimana. In particolare ringrazio il professore Lo Presti e il suo staff per l’intervento. Ringrazio la mia famiglia per essermi stato vicino in questi giorni, ma soprattutto voglio ringraziare la donna della mia vita, la quale mi ha fatto tornare subito il sorriso. GRAZIE DI CUORE A TUTTI!». Così Alessandro Mastalli commenta sui social l'operazione al crociato perfettamente riuscita. Il capitano della Juve Stabia presto inizierà la riabilitazione con la speranza di tornare in campo tra la fine del 2019 e l'inizio del 2020.

