Juve Stabia, la svolta non c'è: il Crotone fa doppietta nel recupero

di Gaetano D'Onofrio

Niente da fare. Anche a Crotone la Juve Stabia non trova la svolta della sua stagione, e dopo oltre 90 minuti di resistenza all’arma bianca all’undici di Giovanni Stroppa deve chinare il capo di fronte alle reti di Mustacchio e Benali che, rispettivamente al 91’ ed al 94’ della ripresa costringono i gialloblù alla resa. Cambio tra i pali per la squadra di Caserta che dà fiducia a Russo dopo le amnesie di questo primo scorcio di stagione di Branduani, e l’ex portiere della Casertana sfodera da subito una prova maiuscola consentendo alla Juve Stabia di non capitolare per tutto il primo tempo. Ma il vero problema del 3-5-2 varato per l’occasione dal tecnico calabrese sembra soprattutto l’incapacità di costruire azioni sotto la porta crotonese. Nella ripresa Russo deve uscire per un problema fisico, tra i pali ancora Branduani che parte subito bene con alcune parate che sembrano ridargli la sicurezza dello scorso anno. Nel finale, complice anche una sfortunata deviazione di tacco di Mezavilla arriva il vantaggio del Crotone che, nel lunghissimo recupero (ben nove minuti), trova anche il raddoppio, stavolta con la complicità di portiere e retroguardia gialloblù. E sabato al Menti arriva il Cittadella che sembra sempre più ultima spiaggia per tanti protagonisti della Juve Stabia, con Caserta che comincia, dopo cinque turni ed un solo punto a sentir scricchiolare la sua panchina.

© RIPRODUZIONE RISERVATA