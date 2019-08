Juve Stabia, operazione bomber: via libera per Cissè, piace Calaiò

di Gaetano D'Onofrio

CASTELLAMMARE DI STABIA Manca poco, poi il sogno sarà realtà. Domenica sera la Juve Stabia riparte da Empoli e fa il suo ritorno in serie B dopo i fasti dello scorso campionato, dominato in lungo e in largo dalla squadra di Fabio Caserta. Quasi un gioco del destino, come nel 2011, i gialloblù inizieranno l'avventura nella serie cadetta al «Castellani», dopo cinque anni dall'amara retrocessione del 2014: sette anni fa persero per 2-1.



