Juve Stabia: poker nel paese di «Benvenuti al sud»

di Gaetano D'Onofrio

Ancora un'amichevole con tanto di poker calato, questa volta, alla Polisportiva Castellabate. Nel paese di "Benvenuti al Sud" sugli scudi Torromino che, aspettando il bomber da doppia cifra, si candida al ruolo di prima punta. In gol per la squadra di Caserta, oltre all'ex Crotone (doppietta per lui), anche Borri e Davide Di Gennaro. Un buon test alla vigilia dell'esordio stagionale al Menti, domenica sera contro l'Imolese in Coppa Italia Tim (20.45) per regalarsi il Genoa e Marassi come battesimo del calcio che conta.

Giornata campale per i gialloblù che annunciano anche il nuovo main sponsor, la napoletana Spada Roma: "La S.S. Juve Stabia è lieta di annunciare che è stato raggiunto l’accordo con il main sponsor Spada Roma, azienda napoletana di abbigliamento che legherà da oggi il suo brand a quello delle Vespe in Coppa Italia TIM e per tutto il campionato di Serie BKT 2019/20. Il gruppo Colella, titolare di numerosi store in tutta Italia è attivo dal 1986 col brand “Spada Roma” e si è affermato in oltre trent’anni di attività per la capacità di coniugare l’arte sartoriale con le ultime tendenze di moda e di eleganza. Spada Roma fornirà anche le divise ufficiali di rappresentanza di atleti, staff tecnico e dirigenti".

