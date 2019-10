Juve Stabia in ritiro a Messina, a Trapani mancherà anche Cissé

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia cerca serenità nel ritiro di Messina. La società, come anticipato dal diesse Polito al termine della sfida di sabato col Cittadella, ha optato, nella settimana della sfida verità di Trapani per far quadrato, cercare nel gruppo stimoli e motivazioni dopo un avvio tutto da dimenticare con i gialloblù ultimi in classifica dopo sei turni con un solo punticino. Ieri, tra l’altro, è arrivata la stangata del giudice sportivo che ha fermato per un turno Cissé, espulso nel finale coi veneti. Caserta per ora resta al suo posto, nonostante i mugugni della piazza, ma l’impressione è che una nuova debacle a Trapani potrebbe far cambiare tante cose. I tifosi sperano, ieri una riunione della curva per organizzare la trasferta siciliana contro i rivali dello scorso anno. Da Trapani parte la riscossa?

© RIPRODUZIONE RISERVATA