Juve Stabia-Ascoli 1-5 in una partita della 4/a giornata del campionato di serie B. Marchigiani in vantaggio al 1' della ripresa con Da Cruz, che raddoppia al 10'. Al 16' accorcia le distanze Cisse. Di Chaija al 34' il terzo gol dell'Ascoli, poker di Ardemagni su rigore al 37'. Al 44' ancora ospiti in gol con Pucino.

