La Juve Stabia cade a Empoli ma i gialloblù escono a testa alta

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia esce a testa altissima dal Castellani di Empoli, sia pure sconfitta per 2-1 dalla squadra di Bucchi, candidata principe del torneo alla promozione in serie A. Un avvio da neopromossa per la squadra di Caserta, schierata col consueto 4-3-3, che diventa un’autentica scalata dopo il gol subito dopo appena due minuti ad opera di Banditelli. Un errore di Branduani, probabilmente tradito da un rimbalzo del pallone calciato dalla distanza dopo una serie di rimpalli, e i gialloblù devono subito inseguire. Caserta capisce tutto e passa ad un 3-5-2 che blocca tutte le fonti di gioco toscane. È la Juve Stabia a tener banco per lunghi tratti ed anzi, quando in campo entra la qualità di Di Gennaro e Cissé i gialloblù confezionano persino il meritatissimo pareggio con la conclusione dell’ex Benevento, all’esordio assoluto con gli stabiesi. Sei minuti appena e la nuova regola che vuole sempre punito il tocco in area del difensore costa a caro prezzo ai campani. Troest tocca, ma con le braccia vicino al corpo, inesorabile il penalty che La Gumina (80’) trasforma.



Finale con forcing per gli stabiesi, con l’innesto di Elia, ma non c’è tempo per evitare una sconfitta immeritata e che lascia comunque ben sperare per un torneo in cui la Juve Stabia ha già dimostrato di poter dire la sua.

