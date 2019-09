Juve Stabia sconfitta anche dal Pisa Improta attacca: «Noi danneggiati»

di Gaetano D'Onofrio

La Juve Stabia al battesimo del fuoco in serie B. Zero punti dopo due turni per i gialloblù che se ad Empoli sono usciti dal campo a testa altissima, contro il Pisa sembrano mostrare troppo spesso il fianco, pagando dazio contro un’altra delle neopromosse in categoria (capace di frenare il Benevento all’esordio). Tanto lavoro per Caserta sul campo, ma anche per il diesse Polito, domani, nell’ultimo giorno di mercato per cercare di rinforzare una squadra forse ancora non al meglio quanto a condizione fisica. Pronti, via, Masucci fa subito tremare i tifosi stabiesi sugli spalti, centrando in spaccata la traversa.



La risposta stabiese con Di Gennaro che si vede annullare una rete apparsa regolare, con l’ex Cagliari che irrompe dalle retrovie sul tiro di Germoni, anticipando l’uscita di Gori. Va meglio al Pisa che, con Gaucher, su punizione dalla lunghissima distanza, gela Branduani piazzandola sul palo alla sua destra. La Juve Stabia è in partita, nella ripresa Caserta cambia modulo con l’innesto di Rossi, ma sono i toscani a trovare il raddoppio con Marconi che anticipa tutti sullo scarico centrale di Lisi. Il finale è un arrembaggio senza troppe idee dei gialloblù che vanno vicini alla rete con Carlini (42’), ma il risultato non si schioda. A fine match è Improta a polemizzare con l’arbitro: “Era lo stesso di Bassano, che ci negò il passaggio ai play-off qualche anno fa, un caso?”. Caserta, invece, assolve i suoi: “C’è tanto da lavorare in queste settimane di sosta, ai miei non ho da dire nulla, se ci sono stati errori, a commetterli sono stati io. Dobbiamo solo lavorare con tranquillità, la serie B è difficile, e ci sarà da sudare ogni settimana”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA