Juve Stabia, si ferma Mastalli: rottura del crociato per il capitano

di Gaetano D'Onofrio

Doveva essere l’anno della consacrazione, e forse potrebbe esserlo ancora. Ma a partire da fine febbraio. Si ferma il capitano della Juve Stabia, Alessandro Mastalli, che dopo tre stagioni all’inseguimento della cadetteria, alla vigilia della nuova stagione, deve fare i conti con la rottura del legamento crociato. Intervento a giorni per il centrocampista della Juve Stabia, che potrebbe tornare in campo solo nel girone di ritorno, dopo un lungo periodo di convalescenza. Prima del match perso con l’Imolese i compagni gli hanno tributato una maglia per invitarlo a non mollare, i suoi profili social sono stati letteralmente presi d’assalto dai tifosi con messaggi di incitamento per uno dei protagonisti delle ultime annate della squadra di Caserta.

