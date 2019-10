Juve Stabia, torna la suggestione di Pepito Rossi in attacco

di Gaetano D'Onofrio

Alla vigilia della sfida di Trapani, torna ad essere avvicinato alla Juve Stabia il nome di Pepito Rossi. Sogno di mezza estate lo scorso anno, l’ex bomber di Genoa e Fiorentina ha scontato la squalifica, e sarebbe pronto a tornare in campo. Secondo indiscrezioni la Juve Stabia ed il Frosinone ci starebbero pensando, anche se Polito, sabato scorso, ha chiarito che difficilmente si tornerà sul mercato per risolvere la crisi di questo avvio di stagione.



Dopo Trapani la sosta di campionato che potrebbe cambiare qualcosa, soprattutto in caso di sconfitta in Sicilia, con Caserta ancora sulla graticola. Rossi sarebbe una suggestione, ma chissà che non posa diventare qualcosa di più concreto…

