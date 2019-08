La Juve Stabia taglia Borri: il difensore ceduto al Piacenza

di Gaetano D'Onofrio

È stato il primo acquisto della sessione estiva della Juve Stabia, ma un po' per questioni di carta d'identità, un po' perché chiuso dai successivi arrivi nel reparto arretrato, non è riuscito a trovare il giusto spazio nella rosa a disposizione di Fabio Caserta. Così, Lorenzo Borri, è stato ceduto dalla formazione gialloblù al Piacenza, in serie C, dove troverà anche l'ex bomber gialloblù Daniele Paponi: «A Lorenzo vanno i ringraziamenti per il contributo dato in questo inizio di stagione e l'augurio di un futuro sempre più ricco di soddisfazioni personali e professionali».



A questo punto, per il mercato della compagine stabiese, resta soltanto la casella della punta centrale da sistemare.

